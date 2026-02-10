Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 10 de febrero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este martes 10 de febrero informa que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 53%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 20 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 27% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Miércoles 11 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19Jueves 12 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19Viernes 13 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19Sábado 14 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17Domingo 15 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17Lunes 16 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Martes 17 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá