Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 10 de febrero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este martes 10 de febrero informa que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 53%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 20 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 27% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Miércoles 11 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19

Jueves 12 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

Viernes 13 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Sábado 14 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Domingo 15 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Lunes 16 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Martes 17 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

