Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 9 de febrero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 9 de febrero determina que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 44%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 21 grados.

Según se informó, el clima presenta un 37% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Martes 10 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Miércoles 11 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Jueves 12 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Viernes 13 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

Sábado 14 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Domingo 15 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Lunes 16 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

