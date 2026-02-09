Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 9 de febrero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 9 de febrero determina que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 44%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 21 grados.Según se informó, el clima presenta un 37% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Martes 10 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Miércoles 11 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Jueves 12 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19Viernes 13 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19Sábado 14 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Domingo 15 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18Lunes 16 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá