Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 8 de junio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 8 de junio anticipa que estará con nubes con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Según se establece, el clima presenta un 11% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 24 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 51%.Martes 9 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 25Jueves 11 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25Viernes 12 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 26Sábado 13 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25Domingo 14 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 24Lunes 15 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque