Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 8 de junio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 8 de junio anticipa que estará con nubes con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se establece, el clima presenta un 11% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 24 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 51%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Martes 9 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24

Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 25

Jueves 11 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25

Viernes 12 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 26

Sábado 13 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Domingo 14 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 24

Lunes 15 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Cancún

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Guadalajara

Clima en Tapalpa

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Chapala

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

Clima en El Salto

Clima en Ciudad de México

Clima en Mazamitla

Clima en Zapopan

Clima en Tlaquepaque

