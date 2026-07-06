Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 6 de julio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 6 de julio anticipa que estará con lluvia moderada con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 60%.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Martes 7 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 25Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Jueves 9 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23Viernes 10 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23Sábado 11 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24Domingo 12 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 25Lunes 13 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Zapopan Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa