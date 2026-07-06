Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 6 de julio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 6 de julio anticipa que estará con lluvia moderada con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 60%.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Martes 7 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 25

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Jueves 9 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

Viernes 10 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23

Sábado 11 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Domingo 12 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 25

Lunes 13 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Cancún

Clima en Monterrey

Clima en Zapopan

Clima en Ciudad de México

Clima en El Salto

Clima en Guadalajara

Clima en Mazamitla

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

Clima en Chapala

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tapalpa

