Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 26 de enero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 26 de enero determina que estará con nubes con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 29%.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Martes 27 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

Miércoles 28 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Jueves 29 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Viernes 30 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Sábado 31 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Domingo 1 de febrero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Lunes 2 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey

Clima en Ciudad de México

Clima en Tonalá

Clima en El Salto

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tapalpa

Clima en Cancún

Clima en Zapopan

Clima en Chapala

Clima en Guadalajara

Clima en Mazamitla

Clima en Tepatitlán de Morelos

