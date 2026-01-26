Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 26 de enero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 26 de enero determina que estará con nubes con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 29%.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Martes 27 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19Miércoles 28 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Jueves 29 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Viernes 30 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19Sábado 31 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Domingo 1 de febrero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Lunes 2 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos