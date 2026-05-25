Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 25 de mayo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 25 de mayo anticipa que estará con algo de nubes con 36 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 24 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Martes 26 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Miércoles 27 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Jueves 28 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

Viernes 29 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

Sábado 30 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23

Domingo 31 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22

Lunes 1 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala

Clima en Cancún

Clima en Monterrey

Clima en Mazamitla

Clima en Zapopan

Clima en Tonalá

Clima en Ciudad de México

Clima en Guadalajara

Clima en El Salto

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tapalpa

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

