Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 25 de mayo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 25 de mayo anticipa que estará con algo de nubes con 36 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 24 grados.Martes 26 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24Miércoles 27 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24Jueves 28 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23Viernes 29 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23Sábado 30 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23Domingo 31 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22Lunes 1 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga