Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 24 de noviembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 24 de noviembre prevé que estará con muy nuboso con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 21 grados.Martes 25 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Miércoles 26 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Jueves 27 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22Viernes 28 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22Sábado 29 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21Domingo 30 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21Lunes 1 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22