Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 24 de noviembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 24 de noviembre prevé que estará con muy nuboso con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 21 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Martes 25 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Miércoles 26 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Jueves 27 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Viernes 28 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Sábado 29 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Domingo 30 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Lunes 1 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala

Clima en Guadalajara

Clima en Mazamitla

Clima en Cancún

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tonalá

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Zapopan

Clima en El Salto

Clima en Monterrey

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tapalpa

