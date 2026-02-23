Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 23 de febrero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 23 de febrero anticipa que estará con cielo claro con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 31%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 21 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21

Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Domingo 1 de marzo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Lunes 2 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

