Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 23 de febrero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 23 de febrero anticipa que estará con cielo claro con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 31%.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 21 grados.Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Domingo 1 de marzo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20Lunes 2 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Chapala