Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 22 de junio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 22 de junio determina que estará con lluvia de gran intensidad con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 25 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Martes 23 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25

Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Jueves 25 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 26

Viernes 26 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Sábado 27 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Domingo 28 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Lunes 29 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

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Clima en Tlaquepaque

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