Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 22 de junio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 22 de junio determina que estará con lluvia de gran intensidad con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 25 grados.Martes 23 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26Jueves 25 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 26Viernes 26 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24Sábado 27 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24Domingo 28 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24Lunes 29 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Chapala