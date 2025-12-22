Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 22 de diciembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 22 de diciembre anticipa que estará con cielo claro con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 21 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 26%.Martes 23 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21Miércoles 24 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Jueves 25 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Viernes 26 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Sábado 27 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Domingo 28 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22Lunes 29 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto Clima en Mazamitla