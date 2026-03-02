Lunes, 02 de Marzo 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 2 de marzo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Puerto Vallarta

Por: Redacción web .

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 2 de marzo de 2026

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 2 de marzo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 2 de marzo determina que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 21 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 54% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 45%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Martes 3 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Miércoles 4 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Jueves 5 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Viernes 6 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Sábado 7 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Domingo 8 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Lunes 9 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Cancún
Clima en Tonalá
Clima en Tlaquepaque
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Zapopan
Clima en Guadalajara
Clima en Ciudad de México
Clima en Chapala
Clima en Mazamitla
Clima en El Salto
Clima en Tapalpa
Clima en Monterrey

Temas

  • Clima en Puerto Vallarta
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones