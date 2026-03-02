Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 2 de marzo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 2 de marzo determina que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 21 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 54% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 45%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Martes 3 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Miércoles 4 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Jueves 5 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Viernes 6 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Sábado 7 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Domingo 8 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Lunes 9 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

