Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 2 de marzo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 2 de marzo determina que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 21 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 54% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 45%.Martes 3 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Miércoles 4 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20Jueves 5 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Viernes 6 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Sábado 7 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19Domingo 8 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19Lunes 9 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18