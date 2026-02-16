Lunes, 16 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 16 de febrero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Puerto Vallarta

Por: Redacción web .

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 16 de febrero de 2026

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 16 de febrero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 16 de febrero determina que estará con muy nuboso con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 19 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Martes 17 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

Miércoles 18 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Sábado 21 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Domingo 22 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Lunes 23 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México
Clima en El Salto
Clima en Cancún
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Zapopan
Clima en Chapala
Clima en Monterrey
Clima en Mazamitla
Clima en Tlaquepaque
Clima en Guadalajara
Clima en Tapalpa
Clima en Tonalá

Temas

  • Clima en Puerto Vallarta
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones