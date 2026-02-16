Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 16 de febrero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 16 de febrero determina que estará con muy nuboso con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 19 grados.Martes 17 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Miércoles 18 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17Sábado 21 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17Domingo 22 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Lunes 23 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Tonalá