Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 11 de mayo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 11 de mayo determina que estará con nubes con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 25 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 41%.

Según se establece, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Martes 12 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 38 y temperatura mínima de 25

Miércoles 13 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 25

Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 25

Viernes 15 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 24

Sábado 16 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

Domingo 17 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23

Lunes 18 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara

Clima en Tonalá

Clima en Ciudad de México

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Monterrey

Clima en Tlaquepaque

Clima en Mazamitla

Clima en Zapopan

Clima en Chapala

Clima en Cancún

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tapalpa

Clima en El Salto

