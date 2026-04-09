Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 9 de abril de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 9 de abril anticipa que estará con cielo claro con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 21 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21Sábado 11 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21Domingo 12 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 22Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 22Martes 14 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23Miércoles 15 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22Jueves 16 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 20Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey Clima en Cancún