Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 9 de abril de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 9 de abril anticipa que estará con cielo claro con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 21 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21

Sábado 11 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21

Domingo 12 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 22

Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 22

Martes 14 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

Miércoles 15 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22

Jueves 16 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en Zapopan

Clima en Tlaquepaque

Clima en El Salto

Clima en Mazamitla

Clima en Guadalajara

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Chapala

Clima en Tonalá

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Ciudad de México

Clima en Monterrey

Clima en Cancún

