Jueves, 09 de Abril 2026

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Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 9 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Puerto Vallarta

Por: Redacción web .

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 9 de abril de 2026

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 9 de abril de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 9 de abril anticipa que estará con cielo claro con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 21 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21

Sábado 11 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21

Domingo 12 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 22

Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 22

Martes 14 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

Miércoles 15 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22

Jueves 16 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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