Jueves, 30 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 30 de octubre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Puerto Vallarta

Por: Redacción web .

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 30 de octubre de 2025

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 30 de octubre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 30 de octubre anticipa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 91% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 61%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Viernes 31 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

Sábado 1 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Domingo 2 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22

Lunes 3 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Martes 4 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Miércoles 5 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Jueves 6 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Guadalajara
Clima en Ciudad de México
Clima en Zapopan
Clima en Tonalá
Clima en Monterrey
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Tapalpa
Clima en Cancún
Clima en Tlaquepaque
Clima en Chapala
Clima en Mazamitla

Temas

  • Clima en Puerto Vallarta
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones