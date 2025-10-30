Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 30 de octubre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 30 de octubre anticipa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 91% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 61%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Viernes 31 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

Sábado 1 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Domingo 2 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22

Lunes 3 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Martes 4 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Miércoles 5 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Jueves 6 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

