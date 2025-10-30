Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 30 de octubre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 30 de octubre anticipa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 91% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 61%.Viernes 31 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23Sábado 1 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23Domingo 2 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22Lunes 3 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23Martes 4 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23Miércoles 5 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22Jueves 6 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Mazamitla