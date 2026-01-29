Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 29 de enero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 29 de enero informa que estará con nubes con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 20 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 30%.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Viernes 30 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19Sábado 31 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Domingo 1 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Lunes 2 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21Martes 3 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Miércoles 4 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara