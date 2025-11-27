Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 27 de noviembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 27 de noviembre informa que estará con nubes con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 41%.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 23 grados.Viernes 28 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22Sábado 29 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Domingo 30 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Lunes 1 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Martes 2 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Miércoles 3 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21Jueves 4 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en El Salto