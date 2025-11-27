Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 27 de noviembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 27 de noviembre informa que estará con nubes con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 41%.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 23 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Viernes 28 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22

Sábado 29 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Domingo 30 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Lunes 1 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Martes 2 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Miércoles 3 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Jueves 4 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

