Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 26 de febrero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 26 de febrero prevé que estará con cielo claro con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 26%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 20 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Domingo 1 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Lunes 2 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Martes 3 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Miércoles 4 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Jueves 5 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

