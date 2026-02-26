Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 26 de febrero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 26 de febrero prevé que estará con cielo claro con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 26%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 20 grados.Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20Domingo 1 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20Lunes 2 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20Martes 3 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Miércoles 4 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Jueves 5 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en El Salto