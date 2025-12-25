Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 25 de diciembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 25 de diciembre informa que estará con cielo claro con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 36%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 22 grados.Viernes 26 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 22Sábado 27 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Domingo 28 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Lunes 29 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21Martes 30 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Miércoles 31 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21Jueves 1 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Zapopan Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga