Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 21 de mayo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 21 de mayo determina que estará con lluvia ligera con 36 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 38%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 25 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Viernes 22 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24Sábado 23 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23Domingo 24 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23Lunes 25 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23Martes 26 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23Miércoles 27 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23Jueves 28 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Tonalá