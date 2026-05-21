Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 21 de mayo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 21 de mayo determina que estará con lluvia ligera con 36 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 38%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 25 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Viernes 22 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

Sábado 23 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

Domingo 24 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

Lunes 25 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23

Martes 26 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

Miércoles 27 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

Jueves 28 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en Cancún

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Mazamitla

Clima en Ciudad de México

Clima en El Salto

Clima en Monterrey

Clima en Chapala

Clima en Zapopan

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Guadalajara

Clima en Tonalá

