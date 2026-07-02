Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 2 de julio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 2 de julio informa que estará con lluvia moderada con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.Según se informó, el clima presenta un 83% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 25 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 53%.Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 26Sábado 4 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 25Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25Lunes 6 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24Martes 7 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24Clima en El Salto Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Cancún