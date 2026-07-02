Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 2 de julio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 2 de julio informa que estará con lluvia moderada con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Según se informó, el clima presenta un 83% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 25 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 53%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 26

Sábado 4 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 25

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

Martes 7 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto

Clima en Monterrey

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Guadalajara

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Chapala

Clima en Tapalpa

Clima en Zapopan

Clima en Tonalá

Clima en Mazamitla

Clima en Tlaquepaque

Clima en Ciudad de México

Clima en Cancún

