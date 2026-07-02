Jueves, 02 de Julio 2026

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Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 2 de julio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Puerto Vallarta

Por: Redacción web .

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 2 de julio de 2026

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 2 de julio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 2 de julio informa que estará con lluvia moderada con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Según se informó, el clima presenta un 83% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 25 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 53%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 26

Sábado 4 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 25

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

Martes 7 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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