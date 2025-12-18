Jueves, 18 de Diciembre 2025

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 18 de diciembre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 18 de diciembre prevé que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 18 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 25%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Sábado 20 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Domingo 21 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Lunes 22 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Martes 23 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Miércoles 24 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Jueves 25 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22

