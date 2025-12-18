Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 18 de diciembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 18 de diciembre prevé que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 18 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 25%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Sábado 20 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Domingo 21 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Lunes 22 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Martes 23 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Miércoles 24 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Jueves 25 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22

