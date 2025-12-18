Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 18 de diciembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 18 de diciembre prevé que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 18 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 25%.Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Sábado 20 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Domingo 21 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20Lunes 22 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Martes 23 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Miércoles 24 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Jueves 25 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Monterrey Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Cancún