Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 13 de noviembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 13 de noviembre prevé que estará con algo de nubes con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 22 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 41%.Viernes 14 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22Sábado 15 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22Domingo 16 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21Lunes 17 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Martes 18 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19Miércoles 19 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Jueves 20 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21