Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 12 de febrero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 12 de febrero determina que estará con cielo claro con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 19 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 40%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Viernes 13 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Sábado 14 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Domingo 15 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Lunes 16 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Martes 17 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Miércoles 18 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Mazamitla

Clima en El Salto

Clima en Tapalpa

Clima en Cancún

Clima en Ciudad de México

Clima en Tonalá

Clima en Chapala

Clima en Monterrey

Clima en Zapopan

Clima en Tlaquepaque

Clima en Guadalajara

