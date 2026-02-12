Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 12 de febrero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 12 de febrero determina que estará con cielo claro con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 19 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 40%.Viernes 13 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Sábado 14 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19Domingo 15 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Lunes 16 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Martes 17 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Miércoles 18 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara