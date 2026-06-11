Jueves, 11 de Junio 2026

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Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 11 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Puerto Vallarta

Por: Redacción web .

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 11 de junio de 2026

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 11 de junio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 11 de junio anticipa que estará con lluvia moderada con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 88%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 24 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Viernes 12 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25

Sábado 13 de junio de 2026: lluvia muy fuerte, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Domingo 14 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25

Lunes 15 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Martes 16 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 24

Jueves 18 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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