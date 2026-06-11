Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 11 de junio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 11 de junio anticipa que estará con lluvia moderada con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 88%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 24 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Viernes 12 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25

Sábado 13 de junio de 2026: lluvia muy fuerte, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Domingo 14 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25

Lunes 15 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Martes 16 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 24

Jueves 18 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tonalá

Clima en Cancún

Clima en Zapopan

Clima en Ciudad de México

Clima en Monterrey

Clima en Chapala

Clima en El Salto

Clima en Mazamitla

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tapalpa

Clima en Guadalajara

