Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 11 de junio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 11 de junio anticipa que estará con lluvia moderada con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 88%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 24 grados.Viernes 12 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25Sábado 13 de junio de 2026: lluvia muy fuerte, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24Domingo 14 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25Lunes 15 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25Martes 16 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 24Jueves 18 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara