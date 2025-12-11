Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 11 de diciembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 11 de diciembre prevé que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Según se informó, el clima presenta un 80% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 56%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 22 grados.Viernes 12 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Sábado 13 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Domingo 14 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Lunes 15 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22Martes 16 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Miércoles 17 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Jueves 18 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque