Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 11 de diciembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 11 de diciembre prevé que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se informó, el clima presenta un 80% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 56%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 22 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Viernes 12 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Sábado 13 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Domingo 14 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Lunes 15 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Martes 16 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Miércoles 17 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Jueves 18 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala

Clima en Tapalpa

Clima en Mazamitla

Clima en Tonalá

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Zapopan

Clima en El Salto

Clima en Cancún

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Monterrey

Clima en Guadalajara

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlaquepaque

