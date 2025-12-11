Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el jueves 11 de diciembre de 2025

El clima en Guadalajara para este jueves 11 de diciembre determina que estará con muy nuboso con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 39%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Viernes 12 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Sábado 13 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Domingo 14 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Lunes 15 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Martes 16 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Miércoles 17 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Jueves 18 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

