Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el jueves 11 de diciembre de 2025

El clima en Chapala para este jueves 11 de diciembre anticipa que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 22% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 11 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 59%.Viernes 12 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16Sábado 13 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16Domingo 14 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16Lunes 15 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16Martes 16 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16Miércoles 17 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16Jueves 18 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15