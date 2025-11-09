Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 9 de noviembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 9 de noviembre anticipa que estará con muy nuboso con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 39%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 21 grados.Lunes 10 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22Martes 11 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23Miércoles 12 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22Jueves 13 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Viernes 14 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21Sábado 15 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21Domingo 16 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en El Salto