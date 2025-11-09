Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 9 de noviembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 9 de noviembre anticipa que estará con muy nuboso con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 39%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 21 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Lunes 10 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Martes 11 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23

Miércoles 12 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Jueves 13 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Viernes 14 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Sábado 15 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Domingo 16 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

