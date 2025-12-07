Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 7 de diciembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 7 de diciembre informa que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 21 grados.Según se establece, el clima presenta un 72% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 54%.Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22Miércoles 10 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20Jueves 11 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21Viernes 12 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Sábado 13 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Domingo 14 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá