Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 7 de diciembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 7 de diciembre informa que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 21 grados.

Según se establece, el clima presenta un 72% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 54%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22

Miércoles 10 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Jueves 11 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Viernes 12 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Sábado 13 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Domingo 14 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

