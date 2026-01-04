Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 4 de enero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 4 de enero prevé que estará con nubes con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 20 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 40%.Lunes 5 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Martes 6 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Miércoles 7 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19Jueves 8 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20Viernes 9 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19Sábado 10 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Domingo 11 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga