Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 4 de enero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 4 de enero prevé que estará con nubes con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 20 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 40%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Lunes 5 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Martes 6 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Miércoles 7 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Jueves 8 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Viernes 9 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Sábado 10 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Domingo 11 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

