Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 29 de marzo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 29 de marzo informa que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 43%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 21 grados.Según se establece, el clima presenta un 89% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Lunes 30 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21Martes 31 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21Miércoles 1 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20Jueves 2 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20Viernes 3 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20Sábado 4 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20Domingo 5 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque