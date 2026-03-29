Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 29 de marzo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 29 de marzo informa que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 43%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 21 grados.

Según se establece, el clima presenta un 89% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Lunes 30 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

Martes 31 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

Miércoles 1 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Jueves 2 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Viernes 3 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Sábado 4 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20

Domingo 5 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Mazamitla

Clima en Monterrey

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en El Salto

Clima en Zapopan

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Ciudad de México

Clima en Tonalá

Clima en Cancún

Clima en Tapalpa

Clima en Guadalajara

Clima en Tlaquepaque

