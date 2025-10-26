Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 26 de octubre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 26 de octubre determina que estará con algo de nubes con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 22 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 55%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Lunes 27 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Martes 28 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

Miércoles 29 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Jueves 30 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Viernes 31 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Sábado 1 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23

Domingo 2 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

