Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 26 de octubre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 26 de octubre determina que estará con algo de nubes con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 22 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 55%.Lunes 27 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22Martes 28 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23Miércoles 29 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23Jueves 30 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Viernes 31 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23Sábado 1 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23Domingo 2 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22