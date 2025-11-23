Domingo, 23 de Noviembre 2025

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 23 de noviembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Puerto Vallarta

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 23 de noviembre anticipa que estará con nubes dispersas con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 4% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 52%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Lunes 24 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Martes 25 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Miércoles 26 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Jueves 27 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Viernes 28 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Sábado 29 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Domingo 30 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 20

