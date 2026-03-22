Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 22 de marzo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 22 de marzo informa que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 41% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 20 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Lunes 23 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Martes 24 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Miércoles 25 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Jueves 26 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21

Viernes 27 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20

Sábado 28 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Domingo 29 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan

Clima en Tapalpa

Clima en Chapala

Clima en Guadalajara

Clima en Cancún

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Monterrey

Clima en Tlaquepaque

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Mazamitla

