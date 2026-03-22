Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 22 de marzo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 22 de marzo informa que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 41% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 20 grados.Lunes 23 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Martes 24 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20Miércoles 25 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20Jueves 26 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21Viernes 27 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20Sábado 28 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20Domingo 29 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla