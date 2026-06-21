Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 21 de junio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 21 de junio informa que estará con lluvia de gran intensidad con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 24 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 99% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Lunes 22 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25Martes 23 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 25Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25Jueves 25 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Viernes 26 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24Sábado 27 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 25Domingo 28 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 25Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en El Salto