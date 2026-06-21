Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 21 de junio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 21 de junio informa que estará con lluvia de gran intensidad con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 24 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 99% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Lunes 22 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25

Martes 23 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 25

Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25

Jueves 25 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Viernes 26 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

Sábado 27 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 25

Domingo 28 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 25

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Cancún

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

Clima en Mazamitla

Clima en Guadalajara

Clima en Ciudad de México

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Chapala

Clima en Zapopan

Clima en El Salto

