Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 16 de noviembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 16 de noviembre prevé que estará con muy nuboso con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 42%.Lunes 17 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Martes 18 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Miércoles 19 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21Jueves 20 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21Viernes 21 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21Sábado 22 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21Domingo 23 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Tapalpa