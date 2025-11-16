Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 16 de noviembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 16 de noviembre prevé que estará con muy nuboso con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 42%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Lunes 17 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Martes 18 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Miércoles 19 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Jueves 20 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Viernes 21 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Sábado 22 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Domingo 23 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

