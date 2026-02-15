Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 15 de febrero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 15 de febrero prevé que estará con nubes con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 31%.Lunes 16 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19Martes 17 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Miércoles 18 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17Sábado 21 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17Domingo 22 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en El Salto