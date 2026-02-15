Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 15 de febrero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 15 de febrero prevé que estará con nubes con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 31%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Lunes 16 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19

Martes 17 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Miércoles 18 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Sábado 21 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Domingo 22 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

