Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 14 de junio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 14 de junio anticipa que estará con lluvia moderada con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 24 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Lunes 15 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Martes 16 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 26

Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25

Jueves 18 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Viernes 19 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Sábado 20 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Domingo 21 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tapalpa

Clima en Cancún

Clima en Chapala

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Zapopan

Clima en Monterrey

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

Clima en Mazamitla

Clima en Ciudad de México

