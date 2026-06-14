Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 14 de junio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 14 de junio anticipa que estará con lluvia moderada con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 24 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Lunes 15 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Martes 16 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 26Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25Jueves 18 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26Viernes 19 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Sábado 20 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25Domingo 21 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México