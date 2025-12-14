Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 14 de diciembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 14 de diciembre anticipa que estará con nubes dispersas con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 21 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 40%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Lunes 15 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22

Martes 16 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Miércoles 17 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Jueves 18 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19

Viernes 19 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Sábado 20 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Domingo 21 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Mazamitla

Clima en Zapopan

Clima en Cancún

Clima en Tapalpa

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Guadalajara

Clima en Chapala

Clima en Tlaquepaque

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

Clima en Ciudad de México

Clima en Monterrey

Clima en Tepatitlán de Morelos

