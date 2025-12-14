Domingo, 14 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 14 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Puerto Vallarta

Por: Redacción web .

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 14 de diciembre de 2025

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 14 de diciembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 14 de diciembre anticipa que estará con nubes dispersas con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 21 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 40%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Lunes 15 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22

Martes 16 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Miércoles 17 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Jueves 18 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19

Viernes 19 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Sábado 20 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Domingo 21 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Mazamitla
Clima en Zapopan
Clima en Cancún
Clima en Tapalpa
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Guadalajara
Clima en Chapala
Clima en Tlaquepaque
Clima en El Salto
Clima en Tonalá
Clima en Ciudad de México
Clima en Monterrey
Clima en Tepatitlán de Morelos

Temas

  • Clima en Puerto Vallarta
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones