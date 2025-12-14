Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 14 de diciembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 14 de diciembre anticipa que estará con nubes dispersas con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 21 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 40%.Lunes 15 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22Martes 16 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Miércoles 17 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Jueves 18 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19Viernes 19 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19Sábado 20 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Domingo 21 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos