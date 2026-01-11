Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 11 de enero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 11 de enero prevé que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 84% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 20 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 46%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Lunes 12 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

Martes 13 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Miércoles 14 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Jueves 15 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Viernes 16 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22

Sábado 17 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

