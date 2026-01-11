Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 11 de enero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 11 de enero prevé que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 84% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 20 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 46%.Lunes 12 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19Martes 13 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19Miércoles 14 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Jueves 15 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Viernes 16 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22Sábado 17 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Cancún