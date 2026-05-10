Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 10 de mayo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 10 de mayo determina que estará con nubes con 36 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 21%.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Lunes 11 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 25Martes 12 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 39 y temperatura mínima de 25Miércoles 13 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 25Jueves 14 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 25Viernes 15 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 25Sábado 16 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 24Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque