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Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 10 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Puerto Vallarta

Por: Redacción web .

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 10 de mayo de 2026

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 10 de mayo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 10 de mayo determina que estará con nubes con 36 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 21%.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Lunes 11 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 25

Martes 12 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 39 y temperatura mínima de 25

Miércoles 13 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 25

Jueves 14 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 25

Viernes 15 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 25

Sábado 16 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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