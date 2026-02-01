Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 1 de febrero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 1 de febrero prevé que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 45%.Según se informó, el clima presenta un 23% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 20 grados.Lunes 2 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Martes 3 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Miércoles 4 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19Jueves 5 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara