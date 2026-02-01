Domingo, 01 de Febrero 2026

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 1 de febrero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 1 de febrero prevé que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 45%.

Según se informó, el clima presenta un 23% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 20 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Lunes 2 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Martes 3 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Miércoles 4 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Jueves 5 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19

Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

