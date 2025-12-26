Viernes, 26 de Diciembre 2025

Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el viernes 26 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Mazamitla

Por: Redacción web .

El clima en Mazamitla para este viernes 26 de diciembre prevé que estará con cielo claro con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 8 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 24%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Sábado 27 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

Domingo 28 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 9

Lunes 29 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 9

Martes 30 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9

Miércoles 31 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Jueves 1 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Viernes 2 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

