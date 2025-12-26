Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el viernes 26 de diciembre de 2025

El clima en Mazamitla para este viernes 26 de diciembre prevé que estará con cielo claro con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 8 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 24%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Sábado 27 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

Domingo 28 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 9

Lunes 29 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 9

Martes 30 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9

Miércoles 31 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Jueves 1 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Viernes 2 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

