Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el viernes 24 de octubre de 2025

El clima en Mazamitla para este viernes 24 de octubre informa que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Según se establece, el clima presenta un 96% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 47%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 11 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Sábado 25 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Domingo 26 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Lunes 27 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Martes 28 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Miércoles 29 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Jueves 30 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

Viernes 31 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

