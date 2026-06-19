Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el viernes 19 de junio de 2026

El clima en Mazamitla para este viernes 19 de junio prevé que estará con lluvia moderada con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 67%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Sábado 20 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 14

Domingo 21 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Martes 23 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Jueves 25 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Viernes 26 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Chapala

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

Clima en El Salto

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Zapopan

Clima en Guadalajara

Clima en Cancún

Clima en Ciudad de México

Clima en Monterrey

Clima en Tepatitlán de Morelos

