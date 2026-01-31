Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el sábado 31 de enero de 2026

El clima en Mazamitla para este sábado 31 de enero anticipa que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Según se establece, el clima presenta un 31% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 25%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 11 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Domingo 1 de febrero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 9

Lunes 2 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 9

Martes 3 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 9

Miércoles 4 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 10

Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9

Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 9

