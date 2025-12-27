Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el sábado 27 de diciembre de 2025

El clima en Mazamitla para este sábado 27 de diciembre anticipa que estará con cielo claro con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 24%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 8 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Domingo 28 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 9

Lunes 29 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 9

Martes 30 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 9

Miércoles 31 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Jueves 1 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 10

Viernes 2 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 10

Sábado 3 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 10

