Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el sábado 21 de febrero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Mazamitla

El clima en Mazamitla para este sábado 21 de febrero anticipa que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 8 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 12%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Domingo 22 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 9

Lunes 23 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 6

Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 9

Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 10

Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 10

Viernes 27 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 11

Sábado 28 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 11

