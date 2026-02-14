Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el sábado 14 de febrero de 2026

El clima en Mazamitla para este sábado 14 de febrero informa que estará con cielo claro con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 17%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Domingo 15 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 11

Lunes 16 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

Martes 17 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Miércoles 18 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 11

Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 10

Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 10

Sábado 21 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 10

